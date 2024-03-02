«Судорога» Галкина, дебош Джигурды, атаки в Петербурге: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Никита Джигурда, Максим Галкин

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пошутил над артистами из Российской музыкальной ассоциации, актер Никита Джигурда устроил погром в одном из букмекерских клубов, администрация поселка Усть-Ижора потратила 1 млн рублей из бюджета на билеты на концерт певицы Кристины Орбакайте, а в жилом доме в Санкт-Петербурге произошел взрыв — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Галкин высмеял ровесников своей жены за возраст и патриотизм

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на концерте в США назвал звезд российской эстрады кооперативом «Судорога». Так юморист пошутил над Российской музыкальной ассоциацией, в которую входят Григорий Лепс, Олег Газманов, Надежда Бабкина и Лариса Долина.

В своей речи супруг 74-летней Аллы Пугачевой обратил внимание, что в ассоциацию входят артисты старше 70 лет, поэтому логичнее было бы назвать общество «кооперативом „Судорога“». При этом артист заверил, что он не относится к эйджистам (не дискредитирует людей по возрасту).

Также на концерте Галкин пошутил над SHAMAN. Он назвал певца талантливым исполнителем, однако высмеял патриотическое направление его творчества. Юморист пошутил, что вместо песни «Встанем» SHAMAN исполнит «Сядем» на суде в Гааге.

MADS: Джигурда устроил дебош из-за ставок

Telegram-канал MADS сообщил, что актер Никита Джигурда устроил погром в одном из букмекерских клубов после выигрышной ставки. Канал написал, что дебош мужчины, похожего на артиста, попал на камеры видеонаблюдения.

По информации канала, мужчина в какой-то момент вскочил с дивана, начал громко кричать и бегать по залу, после чего залез на стол, с которого упал, а также приставал к персоналу и другим посетителям.

MADS пишет, что, несмотря на это, выигрыш актеру выплатили в полном размере. Канал уточняет, что информация о том, заинтересовалась ли полиция инцидентом, не поступала. Сам артист не комментировал произошедшее.

На следующий день в Сети появилась информация, что Никита Джигурда посетил одно из подразделений в зоне спецоперации в Донбассе. Как передает корреспондент РИА Новости, шоумен привез беспилотники и устроил для военнослужащих творческий вечер. Джигурда также не упустил возможность пошутить над певцом Филиппом Киркоровым, который недавно тоже был в Донбассе.

«В ту дверь вошел, в ту! С подарками зашел!» — поприветствовал бойцов Джигурда, высмеивая извинения Киркорова за «голую» вечеринку.

На встрече с бойцами Джигурда спел песни под гитару, прочитал авторские стихи, а также поговорил с военнослужащими о последних новостях.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Никита Джигурда

Региональные власти пустили бюджет на Орбакайте

Telegram-канал Mash пишет, что в Санкт-Петербурге администрация поселка Усть-Ижора купила 300 билетов на концерт Кристины Орбакайте в БКЗ «Октябрьский» на сумму 1 млн рублей. При этом, по данным канала, чиновники заявили, что все уже отменили, а в «Октябрьском» сообщили, что концерт состоится.

Как пишет Mash, в администрации подтвердили, что хотели устроить праздник 3 марта, однако потом все отменили под давлением общественности — местные жители выразили свое недовольство в связи с планами чиновников посетить концерт Орбакайте на фоне массовой отмены ее выступлений в разных городах России. Сотрудники БКЗ в разговоре с журналистами канала заявили, что никаких изменений в концертной программе нет, все намеченные на ближайшее время мероприятия состоятся.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Абзацем» потребовал проверить чиновников Усть-Ижоры. Милонов выразил мнение, что средства стоило бы потратить не на концерт Орбакайте, а на что-то более полезное.

«Надо провести проверку, на каком вообще основании эти средства были взяты из бюджета. У людей никто не спросил, хотят ли они, чтобы народные деньги потратили не на пару качелей с песочницами для детей, а на поход чиновников на Орбакайте. Это возмутительная и неэтичная трата! Тем более Орбакайте не поддерживает свою страну. Она пытается сделать дьявольский шпагат — так изловчиться, чтобы и здесь зарабатывать деньги, и спокойно потом отдыхать в своей любимой Америке», — высказался парламентарий.

До этого источник издания «Абзац» заявил, что певица Кристина Орбакайте готова выступить перед участниками специальной военной операции. Он также утверждает, что артистка не будет отказываться, если ей предложат спеть для бойцов в лечебных учреждениях.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Взрыв в жилом доме в Петербурге: что это было?

Telegram-канал «112» сообщил, что утром 2 марта в Санкт-Петербурге в один из жилых домов на Пискаревском проспекте врезался беспилотный летательный аппарат. Канал SHOT, в свою очередь, писал о громком взрыве, что до него в небе слышали звук мотора. SHOT также приводил слова очевидцев, которые рассказали, что незадолго до происшествия видели вспышку в небе. Минобороны не комментировало эти сообщения.

Вскоре Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщил, что жителей Санкт-Петербурга предупреждали из громкоговорителей о возможности повторной атаки беспилотника. По его информации, граждан также просили отойти от дома на Пискаревском проспекте на безопасное расстояние. Министерство обороны эту информацию не комментировало.

По информации канала, в зоне взрыва глушили связь. Mash отмечал, что интернет в определенном радиусе практически не работал.

Видеокамера домофона одного из многоэтажных домов в Санкт-Петербурге записала звук взрыва из-за падения беспилотного летательного аппарата. На опубликованных в Сети кадрах слышен продолжительный звук, характерный для пролета беспилотника. Спустя некоторое время после этого прозвучал взрыв во дворе на Пискаревском проспекте.

«360» опубликовал кадры предположительных обломков беспилотного летательного аппарата в Санкт-Петербурге. По информации издания, на видео также запечатлен момент взрыва, причиной которого мог стать дрон. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Также в Сети появилось видео, которое зафиксировало, предположительно, момент падения беспилотника на жилой дом на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Судя по кадрам, обнародованным Telegram-каналом SHOT, взрыв в доме спровоцировало именно падение неустановленного предмета.

На видео заметно, как в ночном небе предмет стремительно падает, а после раздается сильный взрыв с яркими вспышками огня. После этого начинает валить густой черный дым.

Telegram-канал SHOT сообщил о поврежденных 15 квартирах пятиэтажного дома на Пискаревском проспекте. Канал уточнил, что было эвакуировано 100 человек.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Обстановка на месте ЧП в жилом доме в Санкт-Петербурге

Жительница дома на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв, рассказала, что «разнесло» всю ее квартиру, пишет издание 78.ru. По ее словам, взрыв произошел на втором этаже пятиэтажного дома, а она вместе с мужем и детьми проживают на первом. Семья в момент взрыва ночевала в другом месте.

«Пока ничего не понятно. Мы там не ночевали, нам позвонили, сказали приехать. Пока ничего не знаем. Говорят, над нами попало, где эпицентр, очаг. Но, судя по всему, досталось всем», — сказала женщина.

По словам жительницы соседнего дома, взрыв был настолько мощный, что в ее квартире все затряслось. Она добавила, что слышала взрыв даже через беруши, а из окна ее квартиры было видно «огненное зарево».

Шесть человек обратились к медикам после взрыва в жилом доме, сообщили в комитете по здравоохранению Северной столицы. По его данным, на месте происшествия работали шесть выездных бригад скорой помощи, в том числе два реанимобиля.

«Первая бригада медиков прибыла на место через 10 минут после вызова. На месте ЧП постоянно находится необходимое число медиков. За помощью к специалистам обратились шесть человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами реакции на стресс», — говорится в сообщении.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в результате взрыва на Пискаревском проспекте повреждено остекление балконов двух домов, жертв среди населения нет. Градоначальник также подчеркнул, что сейчас главной задачей является оценка уровня повреждений.

«Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Возглавил оперативный штаб. Одна из приоритетных задач — оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что пострадавшим жителям пятиэтажного дома на Пискаревском проспекте выплатят компенсации. На встрече с пострадавшими петербуржцами чиновник добавил, что повреждения дома будут устранены за счет городского бюджета.

«Пострадавшие обеспечены питанием и всем необходимым. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Повреждения будут устранены за счет города», — сказал Беглов.

Губернатор также заявил, что город надежно защищен, передает «Фонтанка». По данным издания, после вопроса граждан о характере случившегося градоначальник призвал опираться на официальную позицию силовых структур, которые сейчас разбираются в обстоятельствах произошедшего.

«Сейчас разбираются следователи. Город надежно защищен <...>. Военные работают, в этом отношении делается все необходимое», — подчеркнул Беглов.

Фото: МО РФ

Главное управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу допустило, что здание могло получить повреждения именно вследствие удара беспилотника.

«2 марта, около 07:15 дежурные наряды вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршрутах патрулирования, получили сообщение о происшествии на Пискаревском проспекте, оперативно прибыли на место и совместно с экстренными службами организовали эвакуацию жителей многоквартирного дома, который получил повреждения, предположительно, в результате падения БПЛА. Всего было эвакуировано около 100 человек», — сказали в ведомстве.

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