«Судьбоносный момент»: Герой РФ о новом мировом рекорде русского космонавта Герой РФ Борисенко поздравил Кононенко с мировым рекордом пребывания в космосе

Фото: t.me/roscosmos_gk

Олег Кононенко

Летчик-космонавт Герой России Андрей Борисенко в разговоре с NEWS.ru поздравил командира русского отряда космонавтов Олега Кононенко с мировым рекордом по пребыванию в космосе. По его словам, необходимо соблюдать все требования, предписанные на Земле, чтобы оставаться здоровым и выполнять программу полета на борту станции.

Хочется поздравить Олега с этим мировым рекордом, это судьбоносный момент. По совокупности полетов дольше него ни один человек в космосе не был. Нужно понять, что это не сплошное время, 1110 суток на орбите будет набрано по завершении пяти экспедиций. Тем не менее это все равно долгий срок. Год в космосе — это тяжелая работа, безусловно, так как космос имеет свою специфику, — рассказал Борисенко.

Летчик-космонавт отметил, что выполнение всех рекомендаций — это самое сложное в полете. Однако он уверен, что Олег Кононенко выполнит все задачи и успешно завершит экспедицию.

Сегодня, 4 февраля, космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному времени пребывания в космосе. Он превзошел показатель соотечественника Геннадия Падалки, который за пять полетов набрал в сумме более 878 суток. Кононенко предстоит находиться на МКС еще восемь месяцев. Космонавт завершит годовую экспедицию 23 сентября этого года, и в итоге его суммарный налет составит 1110 суток.