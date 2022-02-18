Суд заменил брату Навального условное наказание на реальное лишение свободы

Люблинский суд Москвы заменил год условного срока на реальный брату Алексея Навального Олегу по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, передаёт ТАСС. Ранее суд предположил, что он скрылся на Кипре, и продолжил заседание без подсудимого. Как только брата оппозиционера задержат, его отправят в колонию строгого режима.

Удовлетворить ходатайство ФСИН о замене Олегу Навальному условного наказания на реальный срок лишения свободы, — постановил судья.

Своё требование ФСИН объяснила тем, что Олег Навальный не встал на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

В августе 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального к году условного заключения по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Согласно позиции стороны обвинения, из-за его призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованный митинг 23 января прошлого года, «создав угрозу массового заболевания». Среди обвиняемых сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты.

По данным материалов дела, Навальный улетел на Кипр ещё в сентябре прошлого года. ФСИН не обладает данными о том, что он возвращался.

Ранее МВД РФ объявило Олега Навального в федеральный розыск. Адвокат подозреваемого сообщил, что причиной объявления в розыск стал тот факт, что родственник оппозиционера не являлся отмечаться во ФСИН после приговора.