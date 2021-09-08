Суд взыскал с Абызова и «Альфа-банка» $126,5 млн

Гагаринский суд Москвы взыскал с экс-министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова и «Альфа-банка» $126,5 млн в пользу государства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал с «Альфа-банка» $104,5 млн, а с Абызова — $22 млн.

Мы обязательно обжалуем это решение. Как мы выяснили в ходе заседания, часть этих $22 млн принадлежат на самом деле гражданину Швейцарии, а часть — одному из юрлиц этой страны. На наш взгляд, прокуратуре не удалось доказать связь этого швейцарца и этой организации с Абызовым, — заявил адвокат Абызова Юлий Тай.

Ранее сообщалось, что судебные приставы намерены принудительно с Михаила Абызова около 35 млрд рублей долгов. Согласно данным банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, в отношении Абызова возбуждены четыре дела, общая сумма претензий по которым составляет 34 миллиарда 828 миллионов 235 тысяч 254 рубля.

Михаил Абызов был задержан 26 июля 2019 года по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве. В августе Генеральная прокуратура направила иск к Абызову и Альфа-Банку с требованием взыскать свыше $126 млн в пользу государства. Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин расценил размещённые в Альфа-Банке средства Абызова как имущество, полученное в результате отмывания коррупционного дохода.