Суд вынес решение в отношении админа Moscow Calling Админа Telegram-канала Moscow Calling отправили под домашний арест

Фото: t.me/moscowcourts

Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Таким образом, судебная инстанция отклонила ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу.

Суд избрал Куршину меру пресечения в виде домашнего ареста, — сказал собеседник агентства.

Андрея Куршина задержали в Москве на Ленинградском вокзале 31 августа. Его доставили в здание столичного отдела Следственного комитета РФ. По месту жительства Куршина провели обыски.

По информации Telegram-канала «112», администратор Moscow Calling работает инженером на предприятии НПО «РИФ», которое занимается разработкой и производством микроэлектронных изделий. Кроме этого, он имеет вторую форму допуска, что позволяет ему знакомиться с секретными документами.

Адвокат Сергей Балашов отметил, что уголовное дело по статье о фейках об армии в отношении Куршина возбудили из-за двух публикаций. По его словам, оба поста были сделаны минувшей осенью.

Позднее появилась информация, что Куршин признал свою вину по уголовному делу. Также он начал сотрудничать со следствием. При этом задержанный отрицает, что писал посты по мотивам политической ненависти.