Суд вынес решение по иску Дмитрия Муратова против Минюста «Осторожно, новости»: суд оставил в реестре иноагентов Дмитрия Муратова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Муратов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Суд рассмотрел иск бывшего главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который пытался оспорить свой статус, и постановил оставить его в реестре иностранных агентов, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, заседание длилось четыре часа, судья озвучила решение за пять минут.

Минюст указал, что Муратова внесли в реестр иноагентов из-за интервью украинским, латвийским СМИ, BBC, а также интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Deutsche Welle (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В суде Муратов заявил, что у замминистра юстиции с «Новой газетой» есть конфликт интересов: журналисты нашли в диссертации чиновника 140 страниц плагиата.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил для укрепления внутренней безопасности запретить въезд в страну иностранным агентам, направив соответствующее письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину. Он предлагает внести поправки в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что жесткие действия в отношении иностранных агентов связаны с тем, что многие из них пытались вмешиваться в политику и получали за это деньги из-за рубежа. Он добавил, что страна таким образом стремится оградить общество от вмешательства извне и стать еще более самостоятельной.