Суд вынес решение по делу экс-руководителей заповедника на Камчатке Фигурантов по делу Кроноцкого заповедника приговорили к срокам за растрату

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Экс-руководители Кроноцкого заповедника на Камчатке получили по делу о растрате 450 млн рублей сроки в размере от 2,5 до 4,5 года, сообщила Генпрокуратура ДФО в официальном Telegram-канале. У трех подсудимых срок условный, максимальное наказание с отбыванием в колонии общего режима получил только Руслан Ошуров.

Суд признал, что в 2014–2016 годах четыре работника Кроноцкого заповедника совершили хищение более 450 млн рублей. Средства были выделены на ликвидацию накопленного экологического ущерба на заповедных территориях. Следователи смогли доказать, что растратчики незаконно согласовали предпринимателю документы, содержащие ложные сведения об объемах выполненных работ.

После этого на счет юридического лица дирекцией заповедника были перечислены деньги, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению, — пишет пресс-служба региональной Генпрокуратуры.

Отмечается, что бывшие должностные лица заповедника также похитили 16,8 млн рублей при приобретении по завышенной стоимости для нужд заповедника катера, который уже имелся в пользовании учреждения.

Ранее выдвигалась версия, что это уголовное дело может быть выгодно рыбному бизнесу, лоббирующему исключение из границ заповедника водоема, против чего выступали сотрудники особо охраняемой природной территории. В их защиту выступали и представители властей Камчатского края, в том числе, губернатор региона.