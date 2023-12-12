Суд вынес приговор Борису Кагарлицкому: какое наказание, кто он, что сделал Социолога Бориса Кагарлицкого оштрафовали и освободили в зале суда Сыктывкара

Фото: Наталия Казаковцева/ТАСС

Социолог и политолог Борис Кагарлицкий

Второй Западный окружной военный суд в выездном формате в Сыктывкаре оштрафовал на 600 тысяч социолога и публициста Бориса Кагарлицкого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за оправдание терроризма. Что об этом известно?

Когда в отношении Кагарлицкого было возбуждено уголовное дело

Борис Кагарлицкий — известный российский социолог и политолог. Во времена СССР был левым диссидентом, в 1982 году более года пробыл в заключении, будучи обвиняемым по делу об «антисоветской пропаганде». В постсоветские годы стал публицистом, симпатизировал левой оппозиции. Преподавал в Московской высшей школе социальных и экономических наук.

25 июля стало известно, что ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма в отношении Кагарлицкого. Об этом рассказала адвокат Юлия Кузнецова.

«Я защищаю известного психолога Александра Арчагова. Сегодня у него проходил обыск, на котором я присутствовала. Как мне удалось выяснить, он проходил в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, которое возбудили в отношении Кагарлицкого. Расследование дела ведет ФСБ», — пояснила она.

26 июля адвокат социолога Сергей Ерохов сообщил, что дело социолога расследуется Управлением ФСБ по Республике Коми, поэтому тот после задержания был доставлен в Сыктывкар.

«В своей деятельности профессор Борис Кагарлицкий никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство», — подчеркнул юрист.

По версии следствия, политолог разместил в открытом доступе информационный материал (видеоролик), направленный на публичное оправдание терроризма.

7 августа Росфинмониторинг внес Кагарлицкого в перечень террористов и экстремистов, сообщалось на сайте ведомства.

Какое решение принял суд в отношении Кагарлицкого

Второй Западный окружной военный суд 21 ноября продлил арест Борису Кагарлицкому на полгода. Представители московской прокуратуры требовали такого решения, поскольку социолог мог повлиять на свидетелей дела.

«Кагарлицкому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 мая», — рассказали в суде.

Сегодня, 12 декабря, социолог был признан судом виновным в публичных призывах к терроризму и приговорен к штрафу 600 000 рублей. Его освободили в зале суда.

«Суд постановил признать Кагарлицкого Бориса Юрьевича виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в 800 тысяч рублей с лишением права заниматься созданием и администрированием сайтов сроком на два года. Смягчить наказание до 600 тысяч рублей штрафа», — говорится в решении суда.

Адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохов в беседе с РИА Новости заявил, что обжаловать приговор его клиент не планирует.

«По всей вероятности, мы его обжаловать не будем. В нынешних условиях мы считаем это успешным решением дела», — уточнил он.

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