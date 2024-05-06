Суд в Самаре отправил в колонию сына замглавы МВД России Суд приговорил к семи годам колонии сына замглавы МВД России Зубова

Фото: Дарья Малеева/ТАСС

Сын заместителя главы МВД РФ Игоря Зубова Денис Зубов, фигуранты дела Игорь Карпов и Василий Ермаков (слева направо) в Кировском районном суде Самары

Кировский районный суд Самары приговорил сына заместителя министра внутренних дел России Игоря Зубова Дениса Зубова к семи годам колонии строгого режима за посредничество во взяточничестве, сообщает ТАСС из зала суда. Также Денису Зубову назначен штраф в размере суммы взятки — 18 млн рублей, уточняется в сообщении.

Также приговоры вынесены двум другим фигурантам дела. Так, бывший директор ООО «МО НТП» Василий Ермаков получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в 36 млн рублей за дачу взятки, а бывший президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов — семь лет колонии за посредничество.

Фигурантов задержали в феврале 2022 года при попытке дачи взятки офицеру ФСБ за покровительство региональной нефтебазе «МО ТНП». Сумма незаконного вознаграждения составляла 18 млн рублей. Кроме того, задержанные обещали «покровителю» платить еще по пять миллионов рублей ежемесячно.

В понедельник, 6 мая, стало известно об обысках в татарстанском Министерстве экологии и природных ресурсов. Причиной послужила жалоба на одного из сотрудников. Уточняется, что обращение в правоохранительные органы написал один из бывших начальников Заволжского управления.