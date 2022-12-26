Суд в Москве продлил арест журналистки Баязитовой Московский суд продлил арест администратору Telegram-канала «Адские бабки» Баязитовой

Фото: АГН «Москва»

Александра Баязитова

Кузьминский суд Москвы продлил до 7 февраля арест администратора Telegram-канала «Адские бабки» Александры Баязитовой. Она обвиняется в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Постановлением Кузьминского районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей Александре Баязитовой до 7 февраля 2023 года, — сообщили в суде.

Кроме Баязитовой были арестованы еще двое администраторов указанного Telegram-канала Ольга Архарова и Инна Чурилова. Последняя признала свою вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Она переведена под домашний арест. Архарова признала вину частично. Баязитова своей вины не признает.

По данным судебных материалов, в качестве потерпевшего по делу проходит топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков. Фигуранткам дела предъявлено обвинение по статье о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. Всем подозреваемым грозит срок до 15 лет лишения свободы.

Баязитова была задержана 8 августа и спустя два дня помещена под арест по ходатайству следствия.Ранее она работала в изданиях «Коммерсант», «Известия», является одним из авторов интернет-портала Life.ru.

Ранее сообщалось, что Баязитова на заседании суда призналась, что следователи оказывают на нее психологическое давление и не дают позвонить родным и близким, включая родную мать. Кроме того, она считает, что дело о вымогательстве было сфабриковано. Журналистка утверждает, что Ушаков пытался совершить подкуп, а после отказа написал жалобы сразу на трех женщин.