Арбитражный суд Москвы отклонил иск петербургской компании «Эвора», которая потребовала взыскать с Минобороны России 901 миллион рублей за поставку дров, угля и дизельного топлива.
«Эвора» в 2015-2016 годах поставляла топливо в воинские части через «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (ГУ ЖКХ), которым владеет военное ведомство. Суд уже обязал ГУ ЖКХ оплатить услуги «Эворы», но банкротство должника помешало петербургской компании получить деньги.
В 2020-м «Эвора» попыталась отсудить долг напрямую у Минобороны, ведь «топливо поставлялось для обеспечения жизнедеятельности и поддержания боеготовности Вооруженных сил».
Суд отметил, что эта дебиторская задолженность уже подтверждена решением суда и повторное взыскание приведет к неосновательному обогащению на стороне истца, — пишет РИА Новости со ссылкой на решение об отказе.
Совокупный долг ГУ ЖКХ перед поставщиками составляет 21 миллиард рублей.
Как писал NEWS.ru, бывший офицер 79-го тяжёлого бомбардировочного авиационного полка Владимир Спина осуждён за получение 50 взяток.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен