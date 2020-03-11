Тёплую зиму в Москве не следует напрямую связывать с изменением климата. Об этом заявил заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ Александр Кислов.

По его словам, показатели температуры связаны с циркуляцией атмосферы. Однако специалисты затрудняются сказать, как именно глобальное потепление влияет на этот процесс. Совсем недавно, в 2012 году, фон температур был таким...