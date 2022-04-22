Суд в Крыму арестовал диверсантов с Украины за подготовку теракта

Пять украинских диверсантов, готовивших теракт в отношении гуманитарного конвоя и российских военных, арестованы Киевским районным судом Симферополя, сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю. Диверсанты планировали взорвать заминированный автомобиль. Против них возбуждено уголовное дело о подготовке акта международного терроризма.

Уголовное дело в отношении пятерых членов ДТГ возбуждено следственным отделом УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю. 20 апреля 2022 года Киевским районным судом города Симферополя им избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца, — говорится в сообщении.

Как заявил один из задержанных, взрывчатку планировали разместить «в переднем бампере автомобиля для поражения техники на дистанции ориентировочно в пять метров».

В оборудованном тайнике диверсионной группы в ходе обыска найдено значительное количество оружия, в том числе два ПЗРК «Игла», три гранатомёта РПГИ8, пулемёт ПКМ, автомат АКМ, пистолет ПМ, 127 ручных гранат. А также 18 противопехотных и магнитных мин, восемь килограммов пластида, 42 взрывателя и детонатора, более 5 тысяч патронов, подрывная машинка ПМ-4 и заминированный автомобиль.

Ранее сообщалось, что перед тем, как покинуть Херсон, Служба безопасности Украины (СБУ) завербовала представителей местной теробороны для проведения диверсий на подконтрольных ВС РФ территориях. Одним из командиров херсонской террористической ячейки стал экс-сотрудник органов правопорядка Владимир Чайковский.