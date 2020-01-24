Суд ФРГ приговорил готовившего теракт гражданина РФ Магомеда-Али С. к 5 годам и 4 месяцам тюремного заключения. 32-летнего россиянина признали виновным в подготовке «серьёзного акта насилия, который поставил бы под угрозу государство».
Как
О задержании Магомеда-Али С. Генпрокуратура Германии сообщила в августе 2018 года. После этого суд арестовал россиянина, сторонника радикального ислама. Обвинения в подготовке теракта власти ФРГ предъявили мужчине в начале 2019 года, писал NEWS.ru.
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