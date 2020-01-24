https://static.news.ru/photo/ac590f2a-3eaa-11ea-a661-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Суд ФРГ приговорил готовившего теракт гражданина РФ Магомеда-Али С. к 5 годам и 4 месяцам тюремного заключения. 32-летнего россиянина признали виновным в подготовке «серьёзного акта насилия, который поставил бы под угрозу государство».

Как уточняет DPA, в своей квартире мужчина хранил взрывчатку. По его задумке, при нападении должно было погибнуть как можно больше людей, чтобы вселить страх в местных жителей. Как отмечается, федеральный прокурор просил для гражданина России 6 лет и 10 месяцев лишения свободы.

О задержании Магомеда-Али С. Генпрокуратура Германии сообщила в августе 2018 года. После этого суд арестовал россиянина, сторонника радикального ислама. Обвинения в подготовке теракта власти ФРГ предъявили мужчине в начале 2019 года, писал NEWS.ru.