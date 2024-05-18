Суд принял необычное решение по делу о переводе средств IKEA из РФ за рубеж Суд признал безнравственным вывод средств IKEA из России за рубеж

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Перевод средств компанией IKEA из России за рубеж является безнравственным, следует из вердикта Арбитражного суда Московской области. Речь идет о выручке фирмы, которая была получена за продажу оставшихся в РФ товаров. Соответствующая сделка признана «противной основам правопорядка и нравственности», что является крайне редким основанием в судебной практике, передает «Коммерсант».

Суд обязал IKEA выплатить в доход РФ 12,9 млрд рублей. Как уточнило издание, юристы считают подобное решение опасным прецедентом. По их мнению, теперь в пользу государства могут изымать имущество по любым сделкам, которые суд признает незаконными.

После ухода IKEA с российского рынка оставшиеся товары выкупил «Яндекс Маркет». Оплата по сделке была переведена на зарубежные счета. Именно это действие суд расценил как безнравственное и антисоциальное. Согласно закону, подобные сделки признаются недействительными.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд счел законным взыскание 4,6 млрд рублей с компании Google в качестве штрафа за неоднократное неудаление запрещенных в РФ сведений и недостоверной информации о спецоперации на Украине. Это уже третий оборотный штраф компании за неудаление недостоверного и запрещенного контента.