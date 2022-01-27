Суд приговорил полковника МВД к четырём годам колонии по делу о взятке

Савёловский райсуд Москвы приговорил полковника МВД в отставке Бориса Гуменюка к четырём годам колонии за получение взятки в 10 млн рублей от предпринимательницы, сообщает «Коммерсант». В 2020 году экс-правоохранитель пообещал ей решить проблемы с прокуратурой и Следственным комитетом из-за уголовного дела о неуплате налогов.

Уголовное дело по факту покушения на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) суд рассматривал с июня прошлого года. Гособвинитель запросил для бывшего полковника МВД четыре с половиной года колонии общего режима. Суд назанчил на полгода меньше. Тем более что Гуменюк после задержания сразу дал признательные показания и пошёл на сотрудничество со следствием. При этом экс-полицейскому сохранили звание и не стали штрафовать.

По версии следствия, летом 2020 года Гуменюк вызвался помочь своей знакомой Ольге Янчевской за 10 млн рублей, которые пообещал передать в прокуратуру и Следственный комитет, чтобы там закрыли уголовное дело о неуплате налогов её компанией.

При этом спецслужбы к тому моменту уже следили за офицером. В итоге экс-полковника взяли с поличным в Москве во вовремя получения взятки. После задержания Гуменюк рассказал, что никому передавать полученные от Янчевской деньги не собирался.

Ранее СК РФ попросил суд арестовать адвоката Дареджан Квеидзе, которая защищала бывшего министра экономразвития РФ Алексея Улюкаева. Она была задержана по делу о крупном мошенничестве. По предварительным данным, вместе со своим партнёром она получала деньги со своих клиентов по неперспективным делам, обещая обвиняемым оградить их от реальных сроков лишения свободы.