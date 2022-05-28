Суд постановил изъять в доход государства $750 млн братьев Магомедовых Хамовнический суд постановил изъять в доход государства $750 млн братьев Магомедовых

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Хамовнический суд Москвы в полном объёме удовлетворил иск Генеральной прокуратуры, обратив в доход государства $750 млн основателей группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные пресс-службы суда.

Как уточнили в суде, в отношении имущества на эту сумму не были представлены доказательства его приобретения на законные доходы, что противоречит закондательству РФ о противодействии коррупции.

Иск о конфискации средств был подан в начале мая. В Генпрокуратуре решили изъять денежные средства, полученные Магомедовыми от продажи акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Эти средства хранились на счету в Сбербанке и были арестованы в 2018 году. В прокуратуре пояснили, что Магомед Магомедов, будучи членом Совета Федерации, скрывал эти деньги от декларирования.

Владельцы группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы в марте 2018 года по обвинению в организации преступного сообщества (ч. 1, 3 ст. 210 УК), мошенничестве и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, ч. 4 статьи 160 УК).

Следствие считает, что в период с 2010 по 2016 год Магомедовы похитили бюджетные средства на сумму 11 млрд рублей. Материальной базой для преступного сообщества, по версии следствия, стали аффилированные с братьями Магомедовыми юридические лица — они входили в состав холдинга «Сумма».

В деле девять эпизодов хищения — например, при строительствах таких крупных проектов как стадион «Балтика» в Калининграде, реконструкции аэропорта «Храброво», поставке электротехнического оборудования подстанции «Василеостровская» в Петербурге и «Нерюнгринской ГРЭС». Гособвинение заявило иск к подсудимым на сумму 5,8 млрд рублей. На оставшуюся сумму ущерба потерпевшие подали гражданские иски.