Суд отпустил девушку, сделавшую фото в трусах на фоне Исаакиевского собора

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга не стал избирать меру пресечения в виде запрета определённых действий для блогера Ирины Волковой, сделавшей откровенный фотоснимок на фоне Исаакиевского собора. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении Ирины Волковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 (оскорбления чувств верующих) УК РФ. Суд отказал. Доводы следствия предположительны, — говорится в сообщении.

Также в тексте уточняется, что блогер сделала фото и видео в нижнем белье на фоне собора летом 2020 года, после чего разместила данный контент в Сети, чем, по версии следствия, оскорбила чувства верующих.

В пресс-службе сообщили, что девушка признала свою вину и раскаялась.

Ранее стало известно, что жительница Санкт-Петербурга стала подозреваемой по уголовному делу об оскорблении чувств верующих после фотосессии в полуобнажённом виде на фоне Исаакиевского собора. Поводом для разбирательства послужила фотография в соцсетях, на которой гражданка позирует в футболке и трусах на фоне православного храма. По данным следственных органов, подозреваемой является 30-летняя женщина. Против неё было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак назвала ситуацию вокруг этого дела «опасным средневековьем».