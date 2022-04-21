Суд оштрафовал «Яндекс.Еду» из-за утечки данных

Мировой суд в Москве наложил штраф на сервис «Яндекс.Еда» за утечку данных пользователей в открытый доступ в размере 60 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Дело квалифицируется по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ. Максимальный штраф по данной статье — 100 тыс. рублей.

Судом удовлетворено заявление Роскомнадзора, компании «Яндекс.Еда» назначен штраф в размере 60 тыс. рублей, — сообщили в суде.

22 марта стало известно, что в Сети появился сайт с картой, на которую нанесены адреса, имена, телефоны и суммы заказов пользователей «Яндекс.Еды» по всей России и за рубежом. Эта информация попала к злоумышленникам после слива, который произошёл в начале месяца.

Позже клиенты сервиса «Яндекс.Еда» подали коллективный иск из-за утечки данных. Пострадавшие из разных регионов России запросили компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей на каждого.