Суд Новороссийска приостановил деятельность КТК Суд Новороссийска приостановил деятельность КТК на 30 дней

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Приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) постановил районный суд Новороссийска. Причиной такого решения стали обнаруженные экологические нарушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консорциум.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Ростехнадхору, Росприроднадзору и Росморречфлоту оценить техническое состояние опасных объектов КТК и соблюдение экологических требований при их эксплуатации. В результате было выявлено несколько «документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти».

Консорциум получил предписание до 30 ноября текущего года устранить все нарушения.

Несмотря на установленные сроки ликвидации нарушений, Южное УГМРН Ространснадзора обратилось в Приморский районный суд Новороссийска Краснодарского края с намерением о приостановлении деятельности на 90 суток.

Постановлением суда от 5 июля 2022 года требования Ространснадзора удовлетворены в части: АО «КТК-Р» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток, — сообщили РИА Новости в КТК.

Там также добавили, что консорциум действует в рамках правового поля РФ и вынужден в той связи исполнить решение суда. Оно будет обжаловано, пообещали представители КТК.

Ранее в зоне безопасности причала Каспийского трубопроводного консорциума был найден глубоководный минный защитник 1943 года выпуска, который представляет из себя фугасный снаряд.