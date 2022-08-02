Суд не стал арестовывать инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле в Москве Пресненский суд продлил срок задержания инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле в Москве

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Пресненский суд Москвы отказался арестовывать инспектора МЧС Романа Сабельникова, проходящего по делу о пожаре в одном из столичных хостелов. Срок его задержания был продлен на 72 часа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные пресс-службы суда.

Судебное заседание отложено на 02.08.2022 года 16:30, срок задержания обвиняемого продлен на 72 часа, — сообщили в пресс-службе.

Как пояснили представители суда, рассмотрения дела перенесли для того, чтобы предоставить дополнительные доказательства, имеющие значение для решения вопроса об избрании меры пресечения.

По данным Следственного комитета, старший инспектор отдела надзорной деятельности московского управления МЧС Роман Сабельников во время проверки хостела до пожара «ограничился выявлением незначительных нарушений требований пожарной безопасности». В 'nqj связи против него выдвинуты обвинения по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Наказание, предусмотренное по данной статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

Пожар в хостеле на Алма-Атинской улице произошёл в ночь на 29 июля. В результате погибли восемь человек, причиной стало отравление угарным газом. Ещё четыре человека госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара, виновным грозит до десяти лет лишения свободы. Ведомство в качестве одной из основных версий называет неисправность электропроводки.

Ранее сообщалось об аресте владельцев хостела — учредителя Рауфа Миронов и его дочери, гендиректор хостела Элеоноры Мироновой. Они проведут два месяца в СИЗО.