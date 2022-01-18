Суд на два месяца арестовал дагестанца, обещавшего «избивать русских» 

Коптевский суд избрал меру пресечения дагестанцу, спровоцировавшего конфликт с водителем и пассажирами автобуса в Москве, в виде заключения его под стражу на два месяца. Он обвиняется в разжигании межнациональной розни по ч 2. ст. 282 УК РФ, сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Болатукаеву Шугаибу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 16 марта, — говорится в сообщении.

Конфликт разгорелся после того как водитель отказался высадить мужчину в неположенном для остановки месте. Пассажир не принял отказа и принялся оскорблять водителя и пассажиров. Он назвал себя дагестанцем и пообещал бить русских людей.

После произошедшего он покинул город, но вскоре был задержан в Калужской области.

На инцидент также обратил внимание глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Он заявил, что дать оценку поведению молодого человека должны правоохранительные органы, а сам он должен принести извинения.

Болатукаев, а позднее и его родители принесли извинения за дебош со стороны подсудимого.