Суд Москвы отклонил жалобу Meta на штраф в 2 млрд рублей

Таганский суд Москвы отклонил жалобу компании Meta Platforms и признал законным назначение ей оборотного штрафа в 2 млрд рублей за неудаление запрещённой информации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук. Штраф был назначен в декабре мировым судом.

Суд отклонил апелляционную жалобу представителя компании и оставил в силе решение о назначении штрафа, — сказала Гринчук.

При этом во время рассмотрения жалобы в суд поступила информация о его минировании. В связи с этим в здании была проведена эвакуация, а само заседание прервано. После завершения проверки заседание было возобновлено.

Штраф был назначен в декабре мировым судом в Москве за повторное неудаление запрещённой информации. Компания подала апелляционную жалобу.

Оборотный штраф — наиболее строгое наказание по статье КоАП «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению». До этого Meta и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финпоказателям.

28 октября глава Facebook Марк Цукерберг объявил о переименовании компании в Meta. Он также показал новый логотип корпорации — синюю ленту Мёбиуса. После сообщения о переименовании компании акции компании Facebook выросли на бирже более чем на 3%, до $325.