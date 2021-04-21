Суд арестовал задержанного в Севастополе шпиона

https://static.news.ru/photo/a5eb9b90-a33e-11eb-b11b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержанному за шпионаж в пользу Украины россиянину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ РФ.

Постановление об аресте вынес Ленинский районный суд Севастополя. Под стражей мужчина проведёт два месяца.

О задержании россиянина, который целенаправленно собирал и передавал разведке Украины секретные сведения о Черноморском флоте РФ, стало известно утром 22 апреля. По оценке ФСБ, утечка таких данных могла нанести серьёзный ущерб обороноспособности страны.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о государственной измене. В случае если бы он являлся гражданином другого государства, дело было бы заведено по статье о шпионаже.

Личность подозреваемого не раскрывается. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.