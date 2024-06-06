Суд арестовал сотни объектов по делу экс-совладельца «Азбуки вкуса» По делу экс-совладельца «Азбуки вкуса» арестовали объекты на 4 млрд рублей

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Суд арестовал 413 объектов недвижимости в столице и Санкт-Петербурге общей стоимостью более 4 млрд рублей в рамках дела экс-совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского, сообщил ТАСС. Решение принято в качестве обеспечительной меры.

Потерпевшие подали по этому делу шесть исков о возмещении причиненного преступлением имущественного вреда. Компания «Ашая инвестментс лимитед» заявила иск к фигурантам дела на сумму $20 млн, «Международный коммерческий союз» требует $ 12,5 млн, еще $93,5 млн хотят получить четыре предпринимателя.

Якубовский был задержан в московском аэропорту в апреле прошлого года и допрошен по делу о мошенничестве в особо крупном размере, по которому он ранее давал показания как свидетель. Позже бизнесмену предъявили обвинение.

Ранее Валерий Юревич, отец бывшего губернатора Челябинской области, основателя «Макфы» Михаила Юревича, обратился в Следственный комитет из-за решения суда, вынесшего вердикт о национализации предприятия. По его словам, в деле были подтасованы и искажены факты. Юревич также назвал изъятие предприятия рейдерским захватом. По его словам, «Макфа» не получила «ни копейки» из сомнительных источников и развивалась исключительно за счет собственных средств, а ее целью было производство качественной продукции.