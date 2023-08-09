Суд арестовал имущество Блиновской: сколько у нее счетов, машин и квартир

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Пресненский суд Москвы арестовал 12 банковских счетов, 54 расчетных счета, а также движимое имущество блогера и создательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской. Что известно о новых подробностях в уголовном деле об уклонении от уплаты налогов?

Кто такая Елена Блиновская

Блиновская стала популярной в 2018 году, когда она запустила «Марафон желаний». Он представлял собой курс, состоящий из лекций и практических занятий. Его участникам предлагают избавиться от лишних вещей, составить карту своих желаний и список страхов, которые препятствуют их исполнению. Первая неделя обучения бесплатная, а затем занятия платные. По мотивам «Марафона желаний» был снят фильм с одноименным названием, в котором сыграли главные роли Аглая Тарасова и Кирилл Нагиев.

Также Блиновская продавала денежный марафон под названием «Расширение финансового сознания» и множество других онлайн-курсов.

Что известно об аресте Блиновской

27 апреля блогер Елена Блиновская планировала покинуть Россию, узнав, что ее могут арестовать по делу об уклонении от уплаты налогов. Блогера задержали при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у задержанной были билеты на самолет в другую страну.

В рамках уголовного дела о неуплате 918 млн рублей налогов и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере Елена Блиновская находится под домашним арестом в доме в коттеджном поселке «Миллениум парк» в Подмосковье. По словам следователя, если изменить блогеру меру пресечения, то она сможет повлиять на ход расследования, в частности уничтожить доказательства, а также угрожать свидетелям по делу, которые находятся в материальной зависимости от нее.

Суд избрал запрет определенных действий ее мужу Алексею Блиновскому, которому предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов.

18 июля суд арестовал 21 помещение в Москве, Подмосковье и Ярославской области. Среди них были как элитные квартиры в центре столицы, так и нежилые помещения.

Кроме того, суд принял решение наложить обеспечительные меры на 50 банковских счетов Блиновской, ее коллекционные золотые монеты и порядка 100 млн рублей в различной валюте.

Новые подробности в деле Блиновской

9 августа Пресненский суд Москвы по просьбе следствия наложил обеспечительные меры на 12 счетов в банке «Тинькофф», Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке, Промсвязьбанке, а также арестовал четыре элитные иномарки и мотоцикл Harley Davidson Блиновской.

«По уголовному делу в отношении Елены Блиновской Пресненским районным судом Москвы наложен арест сроком до 26 октября 2023 года на 12 счетов, находящихся в АО „Тинькофф банк“, ПАО „Сбербанк“, ПАО „ВТБ“, ПАО „Совкомбанк“, Промсвязьбанк, а также на автомобили Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander, мотоцикл марки Harley Davidson, снегоболотоход, моторную лодку, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям», — заявила пресс-секретарь районного суда Лела Кокая.

Отмечается, что в рамках обеспечительных мер судом наложен арест на 54 расчетных счета различных компаний, половина из которых принадлежит Алексею Блиновскому.

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