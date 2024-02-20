Суд Амстердама встал на сторону экс-акционеров ЮКОСа в споре с Россией Суд Амстердама отклонил апелляцию РФ на решение о выплатах экс-акционерам ЮКОСа

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Амстердамский суд отклонил апелляцию России по решению о выплате бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд, говорится в постановлении инстанции. Таким образом, оно остается в силе, передает РИА Новости.

Суд сделал вывод о том, что, даже если бы Российская Федерация своевременно сослалась на мошенничество при формулировании оснований для отмены решений арбитража, они не были бы отменены, — говорится в вердикте.

Данное решение суда может быть обжаловано проигравшей стороной в Верховном суде Нидерландов. Эксперты считают, что на это может уйти до двух лет.

Ранее адвокат Александр Зорин высказал предположение, что истцы по делу ЮКОСа и их западные партнеры могут пойти на обмен финансовых претензий к России на политические уступки. По его словам, к примеру, возможен пересмотр приговоров россиян, осужденных за совершение различных преступлений, например, Алексея Пичугина, Ильи Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он также допустил, что изъятые у России средства направят на помощь Украине.

В 2014 году международный третейский суд в Гааге после десяти лет разбирательств присудил бывшим контролирующим акционерам ЮКОСа — базирующимся на Кипре компаниям Hulley Enterprises и Veteran Petroleum, а также размещенной на острове Мэн Yukos Universal — компенсацию в размере $50 млрд за «экспроприацию» компании. Россия отказалась ее платить, мотивировав это решение отсутствием ратификации Договора к Энергетической хартии, ставшего основанием для бывших акционеров инициировать арбитраж.