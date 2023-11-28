Су-57 пятого поколения получит мини-беспилотники: для чего они нужны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-57

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит мини-беспилотники, которые будут помогать ему выполнять боевые задачи. Как передает РИА Новости, эти беспилотные аппараты будут находиться на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке. И самолет будет отпускать их уже в воздухе. NEWS.ru попросил высказать свое мнение о новых беспилотных аппаратах для Су-57 военного эксперта, летчика-инструктора и мастера спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрея Красноперова.

Простые защищают сложных

— Учитывая успешный опыт применения беспилотников на Украине, становится ясно, что они нужны, причем их можно использовать в различных областях. И как дроны-камикадзе для уничтожения целей, и как разведчики. В современной войне без дронов уже не обойтись.

А поскольку новый Су-57 — это довольно дорогостоящая машина, то нужно использовать максимальное количество более дешевых аппаратов для того, чтобы сам Су-57 работал как можно эффективнее и эта машина не была сбита огнем противника.

На мой взгляд, главной задачей таких беспилотников будет разведка и целеуказание. Они будут помогать в определении целей для нанесения ударов с высокой точностью. Ведь самолет может нести очень хорошее вооружение, но если он по каким-то причинам не видит, куда наносить цели, то он будет пустышкой.

Применение в комплексе самолетов пятого поколения вместе с дронами, которые будут управляться из кабины пилота или с земли, позволит значительно расширить возможности Су-57, который и без того является чрезвычайно грозной машиной. Ведь для Су-57 главное — это определить точно цель. А затем он способен будет ее поразить.

Красивого строя не получится

— Но при этом надо понимать — беспилотники не смогут длительное время летать вместе с Су-57. Все-таки это будут относительно небольшие аппараты. И их скорость окажется заметно ниже, чем у Су-57. Если Су-57 может летать со скоростью выше 2 Махов, то есть быстрее 2000 км/ч, то у беспилотных аппаратов возможности совершенно иные. 200–300 км/ч у них — это максимум. Это не сравнимо с Су-57. Поэтому очевидно, что истребитель и беспилотники не будут летать красивым строем.

Возможно, беспилотники можно будет запускать не только с Су-57, но и с земли. Их будут выпускать заранее до подлета самолета, и они будут барражировать на определенной высоте и выяснять, какие цели можно поразить. Здесь главное, чтобы они работали на одной частоте и имели одну задачу. И благодаря беспилотникам самолет — особенно если он будет нести дальнобойные ракеты или умные бомбы — может поражать цели, вообще не входя в зону поражения ПВО противника.

Еще она задача — это создание «шума» для ПВО, что позволит обескровить противовоздушные силы и нанести им ущерб, затруднить работу систем противника. В этом случае беспилотники будут работать как защита дорогостоящего самолета и летчика. Ну собьют один-два беспилотника, ну запустим новые. Все равно это будет гораздо дешевле, чем потеря самолета, особенно пятого поколения.

Полностью беспилотной авиации не будет

— Можно ли говорить о том, что авиация идет к беспилотному будущему? Пока слишком рано рассуждать об этом. Пока еще надо кому-то управлять беспилотными машинами. Не каждый робот способен делать работу лучше человека. И к тому же если мы, например, полностью перейдем на беспилотную авиацию, то где гарантия, что кто-то не «взломает» этот беспилотник и не влезет в его мозги. И не направит его на нас. Роль летчика как была, так и останется важнейшей. Его мозги никто не перекодирует.

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