Су-57 против F-16 в зоне СВО: кто победит, мнение экспертов NI: Россия применит Су-57 против американских истребителей F-16 в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Американское издание The National Interest опубликовало материал о потенциальном противостоянии российских Су-57 c американскими F-16 в зоне спецоперации. У какого истребителя больше шансов на успех и почему?

Какое преимущество имеет Су-57 над F-16

Военный обозреватель Майя Карлин в своей статье для The National Interest отмечает, что российский истребитель пятого поколения Су-57 может нести на борту до восьми ракет класса «воздух-воздух» К-77М, а благодаря синхронизации с наземными радарами у него будет преимущество перед американским оппонентом.

«Су-57 имеет ряд преимуществ над F-16. Отставной пилот ВВС Индии Виджайндер К. Тхакур подробно рассказал, как Felon (прозвище Су-57 по классификации НАТО, что переводится как „преступник“. — NEWS.ru) пятого поколения можно синхронизировать с наземными радарами, что дало бы ему преимущество при первом запуске перед F-16 четвертого поколения», — утверждает Карлин.

Когда Россия может применить Су-57 в рамках спецоперации

По мнению Карлин, ВКС России применят Су-57, когда Украина начнет использовать американские F-16.

«Как только Киев использует F-16, поставка которых ожидается в ближайшие месяцы, Москва, весьма вероятно, призовет свои Су-57 в ответ», — считает военный обозреватель.

Су-57 неоднократно применялся в рамках СВО. Глава Минобороны Сергей Шойгу на форуме «Армия-2023» отмечал, что самолет «решает задачи с высоким качеством, поражает цели, его отличительная особенность — малая заметность».

Когда Запад передаст Украине F-16

Первыми предоставить Киеву истребители F-16 согласились Нидерланды и Дания. В Белом доме подчеркивали, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен уточняла, что Амстердам рассчитывает направить Киеву первые истребители F-16 не ранее 2024 года.

«Доставка произойдет когда-нибудь в следующем году», — заявила она в сентябре в эфире телеканала MSNBC.

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press Владимир Зеленский и Метте Фредериксен

Какими еще самолетами Россия может сбивать F-16

Заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов в интервью NEWS.ru отметил, что ВКС РФ смогут справиться с F-16 и без задействования Су-57. По его мнению, для этого хватит самолетов более ранних поколений.

«Наши иностранные партнеры слишком высокого мнения о самолетах F-16. Это истребители четвертого поколения. Да, они являются брендовым самолетом для США и Запада. Он хороший, но ни в коем случае его нельзя сравнивать с самолетами пятого поколения, каким является Су-57. Я думаю, спокойно будем справляться с F-16 теми самолетами, которые у нас есть в зоне СВО, — Су-30СМ, Су-35, даже обычный Су-27 справится с F-16, как и МиГ-29. Ничего сверхъестественного для наших истребителей F-16 не представляет», — выразил уверенность генерал-майор.

Эксперт добавил, что против F-16 также хорошо смогут работать российские системы ПВО. Летчик подчеркнул, что у России есть все, чтобы противостоять американским истребителям без применения Су-57.

«Самолеты, которые достаются Украине, в частности F-16, далеко не последней модификации. Они с ограниченными возможностями по средствам применения оружия и локационным системам обнаружения воздушного противника. Российские системы ПВО также хорошо работают против F-16 — все комплексы армейского потенциала ПВО, С-300, С-400. Я думаю, проблем вообще не будет. Да, нужно учитывать, что особенности применения авиации со стороны Украины будут иметь дополнительный боевой потенциал, который будет напрягать наши ВВС и ПВО, но критичного ничего нет. Я не вижу проблем, чтобы обязательно применять Су-57 пятого поколения против F-16. Все есть для того, чтобы с ними бороться», — подчеркнул Попов.

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