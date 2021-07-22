Су-27 сопроводил истребитель ФРГ над Балтикой

Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват истребителя FGR.4 «Тайфун» ВВС Германии. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
Иностранная цель была
Для опознания цели и недопущения нарушения границы в воздух поднялся истребитель Су-27 из числа дежурных по противовоздушной обороне сил Балтфлота.
Российский самолёт сопроводил немецкий истребитель и после разворота последнего от границы РФ вернулся на аэродром базирования.
В сообщении военного ведомства подчёркивается, что полёт российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. При этом нарушения государственной границы РФ допущено не было.
Ранее сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолёт патрульной авиации Р-8А «Посейдон» американских ВМС над Тихим океаном вдоль юго-восточного побережья Камчатки.