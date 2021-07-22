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Россия

Су-27 сопроводил истребитель ФРГ над Балтикой

22:11, 22 июля 2021
Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press
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Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват истребителя FGR.4 «Тайфун» ВВС Германии. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Иностранная цель была обнаружена в четверг, 22 июля, над акваторией Балтийского моря, когда самолёт приближался к российским рубежам.

Для опознания цели и недопущения нарушения границы в воздух поднялся истребитель Су-27 из числа дежурных по противовоздушной обороне сил Балтфлота.

Российский самолёт сопроводил немецкий истребитель и после разворота последнего от границы РФ вернулся на аэродром базирования.

В сообщении военного ведомства подчёркивается, что полёт российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. При этом нарушения государственной границы РФ допущено не было.

Ранее сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолёт патрульной авиации Р-8А «Посейдон» американских ВМС над Тихим океаном вдоль юго-восточного побережья Камчатки.

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