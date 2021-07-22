Су-27 сопроводил истребитель ФРГ над Балтикой

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Иск России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлен на то, чтобы прорвать информационную блокаду вокруг преступлений украинских властей. Об этом в беседе с телеканалом «360» заявил политолог Сергей Марков.

Эксперт считает, что жалобу России на многочисленные нарушения прав человека на Украине ЕСПЧ будет рассматривать под огромным давлением. Он также уверен, что полностью иск не удовлетворят. Решение по иску, скорее...