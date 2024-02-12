Су-25 уничтожил опорный пункт ВСУ и ушел от ракет «змейкой» МО РФ: штурмовики Су-25 уничтожили технику ВСУ на Донецком направлении

Фото: МО РФ

Су-25

Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли массированный удар по живой силе и замаскированной технике ВСУ на Донецком направлении, сообщает Минобороны РФ. Ведомство показало кадры, где один из Су-25 после удара уходит «змейкой» от ракет, выпущенных из украинского ЗРК.

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника на Донецком направлении. Удар корректировали передовые авиационные наводчики, — отмечается в сообщении.

После выполнения ракетного залпа по российскому штурмовику была выпущена ракета — экипаж самолета сбросил тепловые ловушки, после чего маневром «змейка» вышел из зоны поражения и вернулся на аэродром. Летчик с позывным Небо пояснил, что точным ударом был поражен опорный пункт ВСУ

Приняли решение выполнять задачу пуском НАР с кабрирования. Прибыли в район цели, установили заданный режим применения АСП, выполнили атаку, — сказал он.

Ранее Минобороны РФ показало кадры танковых ударов по позициям ВСУ на Купянском направлении. Экипажи танков Т-80 поразили объекты, находясь в шесоти километрах от них.