Су-25 ударили ракетами по замаскированной технике ВСУ

На Донецком направлении штурмовики Су-25 нанесли удар авиаракетами по замаскированной живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ), проинформировало Минобороны РФ. Для предотвращения ответного удара противника ракетами ПЗРК экипажи выполнили маневр «змейка», одновременно отстреливая ложные тепловые цели. Все самолеты вернулись на аэродром базирования. Цель была успешно поражена.

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника на Донецком направлении. Удар корректировали передовые авиационные наводчики, — уточнило военное ведомство.

Ранее стало известно об уничтожении группы пехотинцев ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области силами мобильного расчета гаубицы Д-30. Российских десантников с воздуха прикрывал расчет противовоздушной обороны с противодроновым ружьем и переносным зенитным ракетным комплексом.

Под Купянском российские военные группировки войск «Запад» отразили две атаки ВСУ. Противник лишился до 90 военнослужащих, танка Т-72 и двух пикапов. Также в районе Тернов расчеты тяжелых огнеметных систем поразили взводный опорный пункт 38-го стрелкового батальона.