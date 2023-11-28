Студентам — участникам СВО вручили государственные награды Замкомандующего 58-й армией вручил награды участвующим в СВО студентам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заместитель командующего по военно-политической работе 58-й армии ВС РФ в ходе телемоста вручил государственные награды студентам, взявшим академический отпуск и принимающим участие в специальной военной операции. Как пояснили в Минобороны, учащиеся вузов добровольно заключают контракты с оборонным ведомством, проходят курс боевой и специальной подготовки, после чего отбывают для выполнения боевых задач в зону СВО.

В ходе организованного телемоста между военным комиссариатом Ставропольского края и пунктами временной дислокации подразделений группировок войск на территории Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской области военнослужащие, проходящие заочное обучение в Северо-Кавказском федеральном университете, были награждены государственными наградами на передовой, — сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что военнослужащим-студентам были вручены медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени. Бойцов отметили «за мужество, отвагу и героизм» при удержании позиций в ходе наступления ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества военного корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова, работавшего в зоне СВО. 22 ноября корреспондент ВГТРК Максудов попал под обстрел ВСУ. По данным Минобороны России, по району, где находился журналист, был нанесен удар с беспилотника. Впоследствии Максудов умер от полученных ран.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предлагала посмертно наградить актрису Полину Меньших, погибшую в Донбассе. Она подчеркнула, что артистка сознательно рисковала своей жизнью, поэтому ее поступок можно считать героическим. Российская актриса и хореограф Полина Меньших 19 ноября погибла в ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ.