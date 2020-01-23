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Второкурсникам в некоторых регионах разрешат сменить специальность. Пробный проект планируют запустить в 2021 году. Однако на первом этапе проекта учащиеся смогут выбирать только из смежных специальностей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на профильный комитет Совета Федерации.

Систему возможности смены специализации без отчисления из учебного заведения уже используют в Европе, США, Китае и Японии. Если проект успешно заработает в России, то в 2022 году его распространят по всей стране, отмечает издание.

Подобная практика обладает многими плюсами, но эксперты предупреждают: чтобы система полноценно заработала в России, придётся менять образовательные стандарты и вводить дополнительные подзаконные акты.

Заместитель председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Кресс отметил, что такая система уже существует в некоторых вузах, однако теперь она может заработать на законодательном уровне.

Будем обсуждать данный вопрос в I квартале нынешнего года. Если все ведомства пойдут друг другу навстречу, то уже в 2021 году мы наверняка сможем запустить пилотный проект в нескольких регионах, а через год или два — тиражировать новую схему на всю страну, — привели слова Виктора Кресса «Известия».

Как писал NEWS.ru ранее, глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов сообщил о том, что право студентов на выбор новых программ может быть закреплено на законодательном уровне.