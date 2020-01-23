Второкурсникам в некоторых регионах разрешат сменить специальность. Пробный проект планируют запустить в 2021 году. Однако на первом этапе проекта учащиеся смогут выбирать только из смежных специальностей. Об этом
Систему возможности смены специализации без отчисления из учебного заведения уже используют в Европе, США, Китае и Японии. Если проект успешно заработает в России, то в 2022 году его распространят по всей стране, отмечает издание.
Подобная практика обладает многими плюсами, но эксперты предупреждают: чтобы система полноценно заработала в России, придётся менять образовательные стандарты и вводить дополнительные подзаконные акты.
Заместитель председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Кресс отметил, что такая система уже существует в некоторых вузах, однако теперь она может заработать на законодательном уровне.
Будем обсуждать данный вопрос в I квартале нынешнего года. Если все ведомства пойдут друг другу навстречу, то уже в 2021 году мы наверняка сможем запустить пилотный проект в нескольких регионах, а через год или два — тиражировать новую схему на всю страну, — привели слова Виктора Кресса «Известия».
Как писал NEWS.ru ранее, глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов сообщил о том, что право студентов на выбор новых программ может быть закреплено на законодательном уровне.
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