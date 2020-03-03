Суд Фрунзенского района Вадивостока признал Андрея Поплавского виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере.
Также мужчина осуждён по 160 статье УК РФ о растрате. Помимо отбывания наказания в колонии общего режима, Поплавскому придётся выплатить штраф в размере 400 миллионов рублей. Его взяли под стражу в зале суда,
Следствие доказало, что при строительстве научно-образовательного комплекса во Владивостоке Поплавский при пособничестве гендиректора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова и руководителя ЗАО «Косандра» Александра Косяченко растратил более миллиарда рублей.
Как писал NEWS.ru ранее, Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для трёх бывших вице-президентов тольяттинского Национального торгового банка (НТБ). Александр Догадкин и Дина Доровская отправлены под стражу до 26 апреля. Валентине Корытиной суд назначил домашний арест.
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