https://static.news.ru/photo/0244ffa0-5d02-11ea-b5b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Суд Фрунзенского района Вадивостока признал Андрея Поплавского виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

Также мужчина осуждён по 160 статье УК РФ о растрате. Помимо отбывания наказания в колонии общего режима, Поплавскому придётся выплатить штраф в размере 400 миллионов рублей. Его взяли под стражу в зале суда, передаёт ТАСС.

Следствие доказало, что при строительстве научно-образовательного комплекса во Владивостоке Поплавский при пособничестве гендиректора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова и руководителя ЗАО «Косандра» Александра Косяченко растратил более миллиарда рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для трёх бывших вице-президентов тольяттинского Национального торгового банка (НТБ). Александр Догадкин и Дина Доровская отправлены под стражу до 26 апреля. Валентине Корытиной суд назначил домашний арест.