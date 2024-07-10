Стремительный полет российских ракет в сторону Украины попал на видео

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Рыбаки в Черном море засняли, предположительно, российские ракеты. Как пишет Telegram-канал «Военная хроника», речь идет о «Калибрах», направлявшихся в сторону Украины. Отмечается, что кадры были сделаны 8 июля. Минобороны России эту информацию не комментировало.

На опубликованных кадрах можно увидеть две ракеты, стремительно пролетевшие на низкой высоте. Рыбаки в шутку поинтересовались, точно ли они настроены.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что авиация Воздушно-космических сил России уничтожает воздушные цели над акваторией Черного моря на удалении от города. По его словам, все службы находятся в боевой готовности. Глава города призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Он также порекомендовал горожанам оставаться в безопасных местах или во временных укрытиях.

Недавно Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что перехват истребителя F-16 Вооруженных сил Дании российским Су-27 над Калининградской областью попал на видео. На кадрах можно заметить сближение двух воздушных судов. Минобороны России эту информацию не комментировало.