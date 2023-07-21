Стрелкова задержали: фото экс-министра обороны ДНР, критиковавшего власть

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Игорь Стрелков показывает документы украинских военных, захваченные в ходе атаки на блокпост «Рыбхоз» вблизи Славянска, 2014 год

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) был задержан представителями Следственного комитета России, сообщила его жена Мирослава Регинская.

«От друзей мне удалось выяснить, что мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм). О местонахождении мужа мне ничего не известно, на связь он не выходил», — говорится в сообщении от ее имени в Telegram-канале Стрелкова.

По предварительной информации, Стрелкова задержали «по заявлению бывшего сотрудника ЧВК „Вагнер“». Игорь Стрелков одним из первых осудил попытку мятежа «ЧВК Вагнер» 24 июня. Он систематически критиковал действия руководства страны и ход специальной военной операции.

Фото Игоря Стрелкова — в галерее NEWS.ru.