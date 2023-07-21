Игорь Стрелков показывает документы украинских военных, захваченные в ходе атаки на блокпост «Рыбхоз» вблизи Славянска, 2014 год
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) был задержан представителями Следственного комитета России, сообщила его жена Мирослава Регинская.
«От друзей мне удалось выяснить, что мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм). О местонахождении мужа мне ничего не известно, на связь он не выходил», — говорится в сообщении от ее имени в Telegram-канале Стрелкова.
По предварительной информации, Стрелкова задержали «по заявлению бывшего сотрудника ЧВК „Вагнер“». Игорь Стрелков одним из первых осудил попытку мятежа «ЧВК Вагнер» 24 июня. Он систематически критиковал действия руководства страны и ход специальной военной операции.
Фото Игоря Стрелкова — в галерее NEWS.ru.
Фото: Андрей Стенин/РИА Новости
Игорь Стрелков, 2014 год
Фото: Андрей Стенин/РИА Новости
Игорь Стрелков, 2014 год
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Игорь Стрелков, 2014 год
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Игорь Стрелков, 2014 год
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Игорь Стрелков, 2014 год
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Игорь Стрелков, 2014 год
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков на пресс-конференции в пресс-клубе Новосибирского союза журналистов, 2015 год
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков на пресс-конференции в пресс-клубе Новосибирского союза журналистов, 2015 год
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков (справа) у пресс-клуба Новосибирского союза журналистов после окончания пресс-конференции, 2015 год
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков (справа) у пресс-клуба Новосибирского союза журналистов после окончания пресс-конференции, 2015 год
Фото: Максим Блинов/РИА новости
Игорь Стрелков, 2018 год
Фото: Максим Блинов/РИА новости
Игорь Стрелков, 2018 год
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков выступает на митинге «Помни Одессу!», 2019 год
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков выступает на митинге «Помни Одессу!», 2019 год
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков в Москве, 2020 год
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков в Москве, 2020 год