Стрелков предсказал дату «сражения за инициативу» в СВО Экс-министр обороны ДНР Стрелков предрек «сражение за инициативу» в СВО в конце апреля

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

САУ 2С3 «Акация» Вооруженных сил РФ на марше

«Сражение за инициативу» в украинском конфликте, которое должно было состояться зимой, будет перенесено на конец апреля или май, рассказал НСН экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин). По его словам, российская армия не будет проводить наступление и глубокие операции до весенней распутицы. При этом он напомнил, что Киев открыто анонсирует весеннее контрнаступление.

То сражение за инициативу, которое должно было состояться зимой, переносится на весну, конец апреля — май. Тогда мы поймем, кто будет наступать первым. Я думаю, что российская армия, по всей видимости, наступать до распутицы не будет, глубокие операции осуществляться уже не будут, — сказал Стрелков.

Эксперт добавил, что ВСУ попытаются атаковать после периода распутицы. По его мнению, скорее всего удар будет нанесен по российским позициям на запорожском направлении, поскольку оно дает Киеву выгодные условия для прорыва к Крыму. Он подчеркнул, что к этому моменту украинская армия успеет обучить и подготовить новые соединения, а также вооружить их западной техникой.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что российские военные готовятся к наступлению ВСУ на Южном направлении в Запорожской области. По его прогнозам, наступление украинских военнослужащих может начаться уже в конце марта, однако все будет зависеть от численности войск.