В Москве в Центре международной торговли в четверг, 19 декабря, прошла пресс-конференция Владимира Путина.

Продолжительность общения с журналистами президент всегда определяет сам. В этом году мероприятие длилось 4 часа 18 минут, став третьим по длительности за 15 лет подобных встреч. До рекорда 2008 года...