«Стратегическое вредительство»: экологи возмутились застройкой заповедников

Упрощённая процедура строительства заводов и трубопроводов в заповедных зонах нанесёт природе непоправимый ущерб, предупредил эколог, директор Всероссийского института природы Андрей Пешков. Так он прокомментировал решение профильного комитета Госдумы исключить из законопроекта территорию Байкала и оставить остальные зоны, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Это стратегическое вредительство. Они хотят решить сиюминутные вопросы газопроводами и навсегда уничтожить то, что никогда восстановить не смогут. Природе будет нанесён невосполнимый ущерб. Без газа мы можем жить, а без воздуха и воды не сможем. Это должны понимать те, кто пытается за счёт природных ресурсов нажиться и получить прибыль, оставив будущим поколениям накопленный экологический ущерб, — сказал Пешков.

Эколог Сергей Грибалёв заявил, что газопроводы и нефтепроводы уже строятся на природоохранных территориях по желанию региональных властей. А выступают за сохранение природы, по его словам, лишь смелые местные жители, которых «пытаются маргинализировать или причислить к иноагентам».

Ранее Российское экологическое общество пожаловалось в Минюст на Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы, обвинив действующие в стране отделения в «недружественных действиях». В Greenpeace связывают активизацию оппонентов с «валом законопроектов по ослаблению экологического законодательства».