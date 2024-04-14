Странные детали смерти Кунгурова, проблемы пуска «Ангары»: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости

Евгений Кунгуров

Гибель оперного певца Евгения Кунгурова, удавшийся не с первой попытки запуск ракеты «Ангара», связанные с применением ядерного оружия претензии Японии к России — эти и другие темы были в центре внимания соцсетей и СМИ. Подробности и последствия главных событий недели — в обзоре NEWS.ru.

Как умер Кунгуров

Вечером 8 апреля стало известно, что оперного певца Евгения Кунгурова нашли мертвым неподалеку от собственного дома на Зоологической улице в Москве. Перед этим он рассказал жене, что хочет покончить жизнь самоубийством.

Супруга артиста в день трагедии была не в Москве, поэтому попросила спасателей и психолога приехать в их квартиру в Пресненском районе. По неподтвержденной информации ряда Telegram-каналов, 40-летний Кунгуров не состоял на учете, но наблюдался у психиатра в платной клинике.

Кунгуров был известен как заслуженный артист РФ, Чеченской Республики и Ингушетии. Постоянный солист Калининградского музыкального театра и приглашенный солист театра «Новая опера». Ведущий программы «Романтика романса», участник проектов «Голос», «Один в один!» и «Большая опера». Мужчина вместе с женой воспитывали двухлетнюю дочь и восьмилетнего сына.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что на теле Евгения Кунгурова не обнаружено признаков насильственной смерти. По данным собеседника агентства, в последнее время певец находился в состоянии депрессии.

Отец оперного певца Виктор рассказал, что перед смертью его сын постоянно болел. По его словам, это была не депрессия, другое заболевание нервного характера. Отец Кунгурова пояснил, что его сын внешне был здоровым симпатичным мужчиной, а внутри у него все было «перековеркано».

«Нет, там раздвоения не было, там был другой диагноз, нервная болезнь. И это не депрессия. Там хитрая болезнь, я даже не представлял, что она бывает. Человек с ней теряет лицо, теряет себя, теряет тело. Он вроде существует. Но ничего не чувствует, ничего не видит», — сказал он.

Он добавил, что его сын жаловался, что голова его была «где-то там».

«Все органы внутри, как он ощущал, будто тянулись ему прямо к горлу», — отметил отец погибшего.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pressovement press conference in Moscow Евгений Кунгуров

Что случилось с ракетой «Ангара-А5»

Ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой должна была стартовать в 12:00 9 апреля по московскому времени. Старт отменили за две минуты до запланированного времени. Этот пуск должен был открыть летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур».

Как заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, причиной отмены старта «Ангары» стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока.

Летчик-космонавт Герой России Андрей Борисенко рассказал в беседе с NEWS.ru, что пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» мог быть отменен из-за сбоя датчиковой аппаратуры. По его словам, в данном случае отмена пуска была оправданной.

«Со стороны сложно оценить, насколько может быть серьезной ситуация. Нужно понимать, все ли шло хорошо и был ли это сбой датчиковой аппаратуры. На этот вопрос смогут ответить только специалисты. Понятно, что это весомое замечание, при котором старт нужно отменять, это и произошло», — отметил он.

10 апреля пуск ракеты вновь не состоялся. Зато 11 апреля ракета-носитель «Ангара-А5» стартовала с космодрома Восточный в 12:00 по московскому времени. В Роскосмосе сообщили, что разгонный блок «Орион» вывел на целевую орбиту малый космический аппарат «Гагаринец».

Фото: roscosmos.ru „Ангара-А5“

«Сегодня разгонный блок „Орион“, запущенный первой ракетой-носителем „Ангара-А5“, доставил на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат „Гагаринец“», — говорится в сообщении компании.

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов назвал огромным событием в жизни всей России первый старт ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Он обратил внимание, что сотрудники отрасли смогли «не опустить руки и вдумчиво разобрать все огрехи» после переноса запусков.

«Сегодняшний пуск, который сделан вашими руками, — это огромное событие для всех нас и для страны в целом», — сказал он, поздравляя стартовый расчет.

«На самом деле это наиважнейшее событие в российской космонавтике за последние десятилетия. Во-первых, „Ангара“ и конкретно ее версия „Ангара-А5М“ — это первый полностью новый и разработанный после распада СССР ракетоноситель. Причем запущенный с первого чисто российского гражданского космодрома, который постепенно будет заменять собой оставшийся в Казахстане Байконур. И не просто новый носитель, а носитель тяжелого класса, который, когда программа разработки будет окончательно завершена, позволит выводить на орбиту грузы до 37 тонн (та версия, которая стартовала сегодня, может поднимать на опорную орбиту груз весом 24,5 тонны)», — отметил политолог Юрий Подоляка.

По его словам, пуск «Ангары» — это важнейший ключ к огромному количеству новых российских космических программ, включая полет и освоение Луны, а также полеты в дальний космос.

Фото: roscosmos.ru „Ангара-А5“

«А еще это мощнейший импульс роста в высокотехнологичных отраслях нашей экономики, который разойдется по всей экономике страны. Поздравляю нас всех с этим огромным достижением. А еще с тем, что „Ангара-А5М“ с Восточного с первого раза выполнила всю программу полета», — добавил он.

Ракета-носитель «Ангара-5» представляет собой будущее российской космической программы, заявил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович. Он обратил внимание, что она способна нести на себе огромный вес.

«Ангара-5» очень важна, потому что это ракета тяжелая, как мы говорим, ракета тяжелого класса: она выводит 20 с небольшим тонн на низкую околоземную орбиту. Это примерно вес массы одного блока станции РОС и станции МКС или масса космического аппарата, предназначенного для исследования дальнего космоса», — объяснил он.

Ученый напомнил, что на этой ракете будет доставлен ультрафиолетовый телескоп «Спектр-УФ». По его словам, для доставки грунта с Луны на Землю нужна именно «Ангара-А5». В отличие от своего предшественника — ракеты «Протон» — она работает на экологически чистых компонентах топлива.

Одной из основных задач, которые будут выполняться с помощью полетов «Ангары» с Восточного, станет строительство Российской орбитальной станции (РОС), сообщает РИА Новости. Предполагается, что именно тяжелая ракета доставит на орбиту все ее модули, а также будет запускать к станции пилотируемые корабли.

По данным издания, первый модуль РОС — научно-энергетический — будет отправлен на орбиту в 2027 году. Еще спустя год отправят узловой и шлюзовой модули, а в 2029 году к станции пристыкуется базовый модуль. На этом будет завершен первый этап создания РОС.

Также при помощи российских ракет-носителей класса «Ангара-А5» планируют запускать в космос ядерный буксир «Зевс», который находится в разработке Роскосмоса. Он имеет военный потенциал и подходит для использования в системе противовоздушной обороны России. Установка может «подсвечивать» воздушные объекты потенциального противника с орбиты, передавая эту информацию средствам ПВО.

Фото: roscosmos.ru Ядерный буксир «Зевс»

Какие ядерные претензии Япония предъявила к РФ

13 апреля представитель Токио Мицуко Сино на заседании Совбеза ООН по вопросу поставок западных вооружений Киеву предупредила, что Япония «не будет мириться с ядерной риторикой России».

«Представитель Японии осудила неоднократную ядерную риторику Москвы, отметив, что ее страна, пострадавшая от атомных бомбардировок во время войны, никогда не смирится с ядерными угрозами, не говоря уже о каком-либо применении ядерного оружия», — говорится в сообщении ООН.

«Хотелось бы вновь заявить о четкой позиции Японии по неоднократной ядерной риторике России. В качестве единственной страны, которая подверглась ядерной бомбардировке во время войны, Япония никогда не смирится с российскими ядерными угрозами, не говоря уже о применении ядерного оружия. Катастрофа Хиросимы и Нагасаки никогда не должна повториться»,— сказала Сино.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды о ядерной угрозе, сделанные в Конгрессе США.

Фото: un.emb-japan.go.jp Мицуко Сино

«Стыд и позор», — написал дипломат в социальной сети Twitter (Х).

Последнее время Токио часто обвиняет Москву в «ядерной риторике», упоминая бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. При этом они не уточняют, что бомбы сбросили США. Президенты США Барак Обама и Джо Байден посещали Хиросиму, но не извинялись за события Второй мировой войны.

Хиросима и Нагасаки подверглись ядерной бомбардировке 6 и 9 августа. При атаке погибли 70–100 тыс. человек в Хиросиме и 70 тыс. в Нагасаки. Число погибших вместе с теми, кто умер от лучевой болезни, превышает 500 тыс.

В марте 1945 года, более чем за год до бомбардировок ядерным оружием, ВВС США сожгли напалмом деловой центр Токио, в котором не было промышленных предприятий. Жертвами атаки стали до 100 тыс. человек. Командовавший операциями США в Японии генерал Кертис Лемей, организовавший, в частности, мартовскую операцию, позже заявил: «Думаю, если бы мы проиграли войну, то меня судили бы как военного преступника».

В конце февраля президент Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что западные страны должны понимать, что у РФ есть ядерное оружие, способное «поражать цели на их территории».

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин

«Теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. И все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации», — напомнил президент.

В марте он вновь заявил, что РФ с технической точки зрения готова к ядерной войне, но развязывать ее не собирается.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в марте отметил, что ядерная война является последним, «прощальным средством».

Условия, при которых Москва была бы готова применить ядерное оружие, закреплены в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», принятых в 2020 году. К ним относятся: получение информации о старте баллистических ракет противника в направлении РФ; применение против России ядерного оружия или оружия массового поражения; противник действует против российских ядерных объектов; на Россию происходит нападение, угрожающее самому ее существованию. В 2023 году Путин заявил, что необходимости менять ядерную доктрину, понижая ядерный порог, нет.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что у России нет планов применения ядерного оружия.

«Я не думаю, что Путин даже отдалённо рассматривает применение ядерного оружия, но я думаю, что он сосредоточен на том, чтобы убедить мир в своей способности изменить динамику в Европе», — заявил Байден.

Фото: Ken Cedeno/POOL/Global Look Press Джо Байден

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил NEWS.ru, что Соединенные Штаты оказывают настолько сильное давление на премьер-министра Японии Фумио Кисиду, избиравшегося в парламент от префектуры Хиросимы, что тот забыл ядерный ад, который они там устроили. Парламентарий задался вопросом, какую ответственность Кисида собрался разделить с Вашингтоном, который так и не извинился за Хиросиму и Нагасаки.

«Хочется напомнить ему как в прошлом парламентарию, который годами избирался в японский парламент от префектуры Хиросимы, тот ядерный ад, который устроили там США. Непонятно, какую ответственность Кисида собрался разделить с США, которые так и не покаялись за Хиросиму и Нагасаки», — заявил он.

Говырин добавил, что Кисида показал себя как внушаемый и неуверенный человек. При этом США угрожают Японии различными методами вплоть до искусственных землетрясений, чтобы контролировать финансовую систему страны.

«Делается это под предлогом испытаний американских плавучих платформ, подводных лодок и других вооружений, которые давно дислоцируются и время от времени проводят якобы испытания именно у берегов Японии», — заключил Говырин.

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