Странная смерть наемницы ВСУ: как «дикие гусыни» гибнут на Украине Польскую наемницу ВСУ нашли мертвой в своей кровати

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Наемница ВСУ из Польши Катарина Мельничук с позывным Апач умерла при загадочных обстоятельствах. Что с ней случилось и как погибают иностранные наемницы в рядах украинской армии?

Как умерла польская наемница ВСУ

О смерти Мельничук в социальных сетях сообщила проукраинская европейская организация «Проджект Константин», которая занимается отправкой наемников и волонтеров в зону специальной военной операции.

«Мы узнали о кончине Апач пару часов назад. Все, что нам известно, это то, что ее тело обнаружили в ее постели 24 декабря 2023 года», — отмечается в сообщении.

Причину смерти польской наемницы в организации не назвали. Официальных комментариев с украинской стороны по поводу смерти Мельничук пока не было.

Что известно о загадочно скончавшейся наемнице ВСУ

Согласно информации «АиФ», Катарина Мельничук до приезда в зону СВО жила в Великобритании, где училась на химика и работала в больнице. После начала спецоперации она подписала контракт с ВСУ и присоединилась к 151-му отряду Сил специальных операций (ССО).

Как уточняется, Апач позиционировала себя в рядах украинских войск как «боевой медик». Ранее она была замечена со снайперской винтовкой в зоне боевых действий.

Как «дикие гусыни» ВСУ гибнут в зоне СВО

«Дикие гуси» — так называют наемников в Европе и Соединенных Штатах. Известно, что на стороне ВСУ воюет множество иностранных военных на контракте с ВСУ.

В июле 2022 года сообщалось, что на Украине погибла 39-летняя модель и актриса из Бразилии Талита ду Валье, которая служила снайпером в ВСУ. Брат женщины рассказывал, что его сестра и другой бразильский наемник Дуглас Буриго отделились от своего подразделения и остались в одном из укрытий под Харьковом. В бункер, где они скрывались, попала ракета, в результате чего начался пожар. Бразильцы не смогли выбраться и погибли от удушья.

В сентябре 2022 года в зоне СВО скончалась американская наемница Ульяна Нильсен. Она служила в рядах 4-й бригады Национальной гвардии Украины в районе Бахмута (Артемовска). Известно, что женщина разбилась насмерть, попав в аварию в ходе выполнения задания по перевозке провизии для украинских военных.

В декабре того же года в зоне боевых действий погибла другая наемница из США Ребекка Мациоровски, которая служила в ВСУ в качестве парамедика. Женщина родилась в 1994 году в городе Ноксвилл, штат Теннесси. Предположительно, она умерла в Харьковской области после удара российских войск по пункту дислокации иностранных наемников. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Сколько наемниц в ВСУ, почему они воюют за Украину

Всего в ВСУ служат около 30 тыс. женщин, сообщало американское издание Time. По данным журнала, это 15% от общего числа украинской армии.

Источники в Иностранном легионе сообщили американским журналистам, что женщин-наемниц на Украине всего несколько десятков. Уточняется, что они приехали в зону боевых действий из США, Великобритании, Австралии, Нидерландов, Португалии, Венгрии, Израиля, Грузии, Польши и нескольких других стран.

Военный психолог Алексей Захаров в беседе с NEWS.ru пояснил, что участие иностранных наемниц в рядах ВСУ отражает нездоровое состояние, в котором находится западное общество. По его словам, у женщин, которые идут служить по контракту в горячие точки, нездоровая психика.

«Надо понимать: психическое расстройство может иметь человек, а может и целая среда. Западное общество абсолютно нездорово. Там извращенная система общественного сознания. Для женщины участвовать в боевых действиях — ненормальная ситуация», — отметил он.

Захаров добавил, что «дикие гусыни» на линии фронта по естественным физиологическим причинам представляют из себя «пушечное мясо», которое несет угрозу для той стороны, за которую они воюют.

«Как воины они никакие — пушечное мясо. Они ущербны и несут в себе угрозу, поскольку они вооружены и у них пластичная психика, которая совершенно социально не выстроена. Это нестабильные люди», — заключил психолог.

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