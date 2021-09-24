Стоянов рассказал о третьем актёре «Городка»

Народный артист России Юрий Стоянов опроверг слухи о третьем актёре, снимавшемся в сатирической телепередаче «Городок». Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва». По его словам, вся распространённая информация по поводу Владислава Петренко, который якобы умер на съёмочной площадке в 1993 году, не соответствует действительности.

У нас много людей работало, они менялись. Мы абсолютно на виду снимались, это незакрытый был проект. В «Городке» много чего интересного, в нём можно покопаться, но какой Петренко? Хоть бы посмотреть на него, — отметил Стоянов.

Он также уточнил, что какие-либо второстепенные роли при необходимости играли операторы, костюмеры, водители и другие сотрудники. Однако на постоянной основе в кадре находились только два человека, а домыслы о третьем герое являются лишь плодом фантазии журналистов.

Ранее Стоянов предрёк смерть телевидению, несмотря на то что программа «Городок» всё ещё остаётся популярной. В то же время, как полагает Стоянов, у телевидения есть будущее — оно переберётся в Интернет.

Актёр напомнил: недавно на канале ТНТ стартовал показ сериала «Вампиры средней полосы», который изначально снимался для видеосервиса. Проект, в котором Стоянов исполнил главную роль, стал примером того, что и Интернет подвижен — в этом нет ничего плохого.