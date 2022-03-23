Стоматолог заявил о подорожании рабочих материалов в два-три раза

Некоторые стоматологические материалы подорожали в два-три раза, сообщил основатель Dr.Shipkov Dental Clinic Владимир Шипков изданию «ФедералПресс». Из-за этого клиники либо поднимут цены, когда закончатся их запасы, либо сократят расходы.

Изначально говорилось о повышении стоимости продукции и материалов у поставщиков на 20–30%, сейчас же мы наблюдаем в некоторых случаях повышение до 200–300% на часть материалов, — сказал Шипков.

Он добавил, что в случае повышения цен стоимость услуг вырастет на 15–20% и больше. Если же клиники решат экономить на расходах, это может снизить качество работы. Шипков объяснил, что стоматологи либо наймут менее квалифицированный персонал, либо будут искать аналоги материалов.

Ранее стало известно, что российские врачи столкнулись с дефицитом более 80 препаратов, в том числе детского нурофена и антидепрессантов. Также есть нехватка антидепрессантов пароксетин и анaфранил и антипсихотика риcполепта. Об этом свидетельствует результат опроса 3317 докторов сотрудниками профсоoбщества «Врaчи.рф».

Несколько экспертов, связанных с фармацевтической отраслью и здравоохранением, сообщили NEWS.ru, что поставки зарубежных лекарств, медицинского оборудования и изделий, а также их производство на территории РФ по иностранным лицензиям должны продолжиться, несмотря на санкции. Однако из-за проблем с логистикой могут наблюдаться перебои с поставками той продукции, которая в стране не выпускается.