Стоимость ремонта в России за год выросла на треть «Известия»: стоимость ремонта квартиры в России за год выросла на 30%

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

За год в России стоимость косметической и капитальной отделки квартиры выросла примерно на 30%. Причиной стало, в первую очередь, повышение цен на стройматериалы, а также рост расценок рабочих. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей строительной отрасли.

По данным издания, отделочные работы подорожали за прошедшие 12 месяцев на 10–15%, цены на мебель выросли на 15–80%. Ряд сметных работ стал дороже примерно на 50%. Эксперты отмечают, что также выросли и расценки рабочих. Это произошло из-за дефицита строителей, который возник ещё во время локдауна в 2020 году.

Как рассказали участники рынка, цены на строительные материалы особенно сильно стали увеличиваться в последние два года, а в последние полгода наблюдается нехватка иностранных материалов, комплектующих и оборудования. Кроме того, специалисты отмечают проблемы с логистикой и сложности с оплатой поставщикам из других стран.

Сообщается, что высокая стоимость ремонта сказывается на темпах строительства, включая государственные стройки. Например, часть контрактов, заключённых 1–3 года назад, в настоящее время становятся невыгодны подрядчикам. В результате происходит пересмотр условий части договоров, что затягивает сроки реализации проектов.

Ранее сообщалось, что частные гарантирующие управляющие компании могут появиться в регионах в рамках стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ. Текущая редакция проекта стратегии предполагает, что застройщики лишатся возможности назначать свои УК в новостройки.