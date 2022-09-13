Стоимость ОСАГО увеличилась для ряда российских водителей Стоимость полиса ОСАГО увеличилась с 13 сентября для аварийных водителей в России

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В России с 13 сентября для аварийных водителей подорожает стоимость полиса ОСАГО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указание Центробанка. Такое решение принято на фоне роста цен на запчасти. В результате коридор базового тарифа расширяется на 26% в обе стороны.

Отмечается, что подобные меры позволят страховщикам учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запасных частей. В результате базовая ставка тарифа по ОСАГО для легковых автомобилей граждан будет устанавливаться в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественного транспорта коридор расширят на 17,8%. Исходя из последних данных будет уточнен и расчет территориальных коэффициентов.

В Центробанке отметили, что благодаря снижению нижней границы коридора страховщики смогут предлагать более выгодные условия водителям, имеющим меньшие риски попасть в аварию. Предполагается, что такая мера позволит в целом сдержать рост стоимости полисов ОСАГО, поскольку возможности для дифференциации цен каждому конкретному водителю увеличатся.

Ранее в Союзе автостраховщиков (РСА) отреагировали на желание ЦБ изменить тарифы ОСАГО. Расширение тарифного коридора в ОСАГО позволит продолжать начатый курс на либерализацию тарифов, когда аккуратные автовладельцы не доплачивают за токсичные категории водителей, заявил президент РСА Игорь Юргенс. По его словам, это уже не первое расширение тарифного коридора и практика показывает, что все три года проведения реформы по индивидуализации тарифов цены на ОСАГО в среднем не росли.

В свою очередь в Национальном автомобильном союзе выступили с заявлением, что система обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) демонстрирует свою неэффективность и россияне в массовом порядке отказываются приобретать полисы. В организации утверждают, что в нынешнем виде ОСАГО полностью дискредитировало себя: в частности, автовладельцы больше не могут рассчитывать на адекватную компенсацию в случае ДТП.