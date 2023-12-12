Сто ударов по гражданской инфраструктуре: как ВСУ атакуют РФ 12 декабря

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. По территории Донецкой Народной Республики (ДНР) выпустили 31 снаряд, пострадал один мирный житель. В Омске подожгли железнодорожное оборудование, чтобы парализовать работу местной промзоны. А над Белгородской областью сбили ракету «Точка-У». Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 11 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — семь).

Под огнем оказались районы Горловки и Донецка. Повреждения получили три жилых дома, а также школа в Куйбышевском районе Донецка. Пострадал житель Ленинского района областного центра.

«В результате вчерашнего вечернего обстрела Ленинского района по ул. Чемпионной ранен мужчина 1986 г. р.», — сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Кулемзин.

На Донецком направлении украинские войска совершили семь обстрелов из РСЗО и артиллерии, один раз ударили с помощью БПЛА. На Горловском направлении — четыре артобстрела. В обоих случаях ВСУ применяли кассетные боеприпасы. Всего по населенным пунктам ДНР за сутки выпустили 31 снаряд.

В предшествующие сутки ВСУ впервые за долгое время не выпустили ни одного снаряда по Горловке. В Донецке в результате обстрелов 10 декабря повреждено оказалось производственное предприятие.

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Железнодорожное оборудование подожгли в Омске

В Омске неизвестные попытались парализовать работу промзоны на севере города. Для этого они подожгли железнодорожное оборудование на путях, ведущих к предприятиям «Омсельмаш», «Сибкомэлектро», «Сладонеж», «СибзаводАгро», а также нефтекомплексу.

Как утверждает Telegram-канал SHOT, инцидент произошел на грузовой станции Омск-Северный. Во время вечернего обхода диспетчер заметила, что обслуживающий пути батарейный шкаф сгорел. Поблизости лежали пластиковые бутылки и тетрадь с вырванными листами.

Отмечается, что случившееся не повлияло на движение грузовых поездов. Власти официально информацию об инциденте не подтверждали.

Ранее, в ночь на 27 ноября, железнодорожное оборудование подожгли на станции Буйнакск в Дагестане. Это был первый подобный случай в регионе с начала СВО. Инцидент не повлиял на движение поездов. Спустя два дня предполагаемого поджигателя задержали.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ракета «Точка-У» пыталась атаковать Белгородчину

ВСУ попытались атаковать Белгородскую область с помощью тактической ракеты «Точка-У». Как сообщило Минобороны РФ, ее сбили средствами ПВО утром 12 декабря.

«Сегодня в 05:00 <...> дежурными средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, воздушную цель ликвидировали над Бессоновкой. В результате падения обломков никто не пострадал, повреждений инфраструктуры нет.

В минувшие сутки украинские войска продолжали обстреливать Белгородчину из артиллерии и минометов. Под удары попали Щетиновка (три прилета), Журавлевка (семь прилетов), Козинка и Графовка (по два прилета), Муром (три прилета) и пограничный КПП «Шебекино» (шесть прилетов). Обошлось без последствий на земле.

До этого, 10 декабря, ВСУ атаковали два села Белгородской области с помощью беспилотников. В Староселье БПЛА сбросил взрывное устройство, а Журавлевку атаковал дрон-камикадзе. Никто не пострадал, разрушений причинено не было.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

ВСУ обстреляли из артиллерии Херсонскую область

11 декабря украинские войска продолжали также обстреливать из артиллерии населенные пункты Херсонской области. По данным Telegram-канала WarGonzo, прилеты зафиксировали в Голой Пристани, Алешках, Пойме и Песчановке. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

На днях ВСУ за сутки нанесли по гражданской инфраструктуре Херсонской области почти 100 ударов. Под обстрелы попали 12 мирных населенных пунктов.

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