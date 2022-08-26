Стилист рассказала об осенних трендах в одежде Стилист Гракова: осенью в моду вернутся широкие брюки и яркие цвета

Фото: Андрей Аркуша/Global Look Press

Этой осенью в моде будут яркие оттенки: розовые, оранжевые и желтые, также набирают популярность широкие брюки, которые можно сочетать с приталенными пиджаками и рубашками, рассказала «ФедералПресс» стилист Яна Гракова. Эксперт отметила, что из моды в этом сезоне не выйдут строгие костюмы, кожа, тренчи, пальто, бомберы из кожи и кожзама. Кроме того, останется и тренд на большие, объемные сумки.

В моде яркие оттенки: розовые, оранжевые, желтые. Можно использовать Pantone, который показывает актуальные на этот сезон оттенки, — сказала Гракова.

Стилист посоветовала к своему базовому весеннему гардеробу добавить тренды: например, яркие колготки и прозрачные платья. Однако, поскольку такое подходит не всем, то нужно смотреть на свой гардероб и на то, комфортно в этих вещах или нет.

Стилист Влад Лисовец ранее заявил, что в последние несколько лет модные тренды не особо меняются, грядущей осенью в моде вновь окажутся кожаные куртки, длинные плащи и искусственный мех. По его словам, сейчас в тренде на замену кроссовкам придут остроносые казаки, ботинки или любая другая обувь на либо слишком маленьком каблуке, либо слишком большом. Также следящим за стилем россиянам следует обратить внимание на вязаные и ковровые свитеры, а также свитеры с цветочными принтами.