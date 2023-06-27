Стешин нашел работу для «Вагнера» в Белоруссии: что пишут военкоры 27 июня Как военные Telegram-каналы отреагировали на обращение Владимира Путина

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Российские военные корреспонденты и блогеры отреагировали на обращение президента России Владимира Путина о попытке мятежа ЧВК «Вагнер». Глава государства заявил, что «попытки устроить внутреннюю смуту» обречены на провал, а вооруженный мятеж все равно был бы подавлен. Президент назвал бойцов ЧВК «Вагнер» патриотами, которых использовали втемную, и предложил им подписать контракт с Минобороны, закончить службу или отправиться в Белоруссию. Как отреагировали военкоры на обращение президента Путина — в материале NEWS.ru.

Александр Сладков: «Путина провоцировали, но он остался хладнокровен»

Владимира Путина провоцировали, но он остался хладнокровен, пишет военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в Telegram-канале.

«Слава Богу, что он хладнокровен. Жутко спровоцирован, но в себе. Одного нажатия кнопки хватило бы, чтоб „снять проблемы с наличием опасного соседа“ и заняться безопасностью внутри страны», — отметил Сладков.

При этом военкор признает, что не понимает мотивов Александра Лукашенко, который может принять подразделения «Вагнера» в Белоруссии. Президент России в своем обращении предложил бойцам ЧВК подписать контракт с Минобороны, закончить службу или отправиться в Белоруссию.

«Александр Лукашенко — умнейший и мудрейший политик. Зачем ему, самому пережившему бунт, инициативно заводить на свою территорию новых вооруженных до зубов потенциальных бунтовщиков?» — задался вопросом военкор.

Дмитрий Стешин: «Лукашенко понял, что остаться в стороне у него не получится»

Военный корреспондент КП Дмитрий Стешин допускает, что военные специалисты и штурмовики ЧВК будут обучать белорусскую армию.

«На данный момент численность армии Белоруссии примерно 45 тысяч человек и около 300 тысяч в запасе. Эта армия никогда не воевала. Сейчас специалисты ЧВК расскажут и покажут, как выглядит современная война. Лукашенко понял, остаться в стороне от конфликта у него не получится — Белоруссия следующая», — считает военкор.

Стешин подчеркивает, что Кремль воспользовался «растерянностью Запада и ВСУ от попытки мятежа в стране с ядерным оружием».

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер»

Андрей Руденко: «Кадровые перестановки еще впереди»

Глава государства поблагодарил народ и силовые ведомства, которые «работали в этот судьбоносный момент — это то, что он должен был сделать», считает репортер Андрей Руденко.

«Все ждали каких-то кадровых перестановок, что все изменится — я уверен, что все еще впереди», — поделился Руденко.

Накануне военкор Руденко заявил, что, по его информации, подразделения ЧВК «Вагнер» «вместе со штатным оружием и военной техникой зашли на территорию Белоруссии». Российские, белорусские официальные лица, Минобороны или представители ЧВК эту информацию пока не подтверждали.

Андрей Медведев: «Гражданская война пока закончена»

Владимир Путин отметил мужество погибших летчиков и назвал большинство бойцов ЧВК «Вагнер» патриотами, обратил внимание журналист Андрей Медведев.

«Президент России обозначил, что русские люди, которые были в роковые дни по разные стороны, это наши люди. И мы не отказываемся ни от кого. Даже если они оступились. Гражданская война пока что закончена», — отмечает Медведев.

Владимир Путин в обращении подтвердил, что во время попытки мятежа погибли военные летчики. «Мужество и самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», — подчеркнул президент.

Александр Коц: «Путин не будет выполнять условия мятежников»

Военный корреспондент Александр Коц назвал наивными ожидания, что Путин объявит о кадровых перестановках в Минобороны. Президент не будет выполнять условия, которые ему навязывают — это не в его стиле, рассуждает Коц.

«Очень наивно было бы сейчас ждать от президента кадровых решений в прямом эфире. <...> Вы серьезно ожидали, что верховный главнокомандующий в обращении к нации выполнит условия мятежников? Как угодно, но только не так. Даже если президент и надумает провести кадровые перестановки, это не будет увязываться с мятежом», — считает военкор.

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин

«Старше Эдды»: «Путин дал гарантии ЧВК «Вагнер»

Telrgram-канал «Старше Эдды» подчеркивает, что самое важное в обращении президента — гарантии для личного состава ЧВК «Вагнер».

«В заявлении Путина было сказано про гарантии и про то, где сейчас могут служить бойцы „Оркестра“. Все сказано достаточно четко, и это действительно важно, странно этого не понимать. Время сейчас действительно судьбоносное, наберитесь терпения и ждите. Россия прошла по краю, сейчас время собирать камни», — полагают авторы Telegram-канала.

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