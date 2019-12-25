https://static.news.ru/photo/46f64fa8-278a-11ea-9fd1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Степашин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин рассказал о том, что между Россией и Израилем ведутся переговоры о возвращении иерусалимских подворий в собственность России. Об этом сообщила газета «Известия».

Вернуть подворья автоматически мы не можем, потому что это собственность Израиля, спасибо Хрущеву: за неделю до отставки он почти бесплатно всё это передал израильскому государству, — процитировали Сергея Степашина «Известия».

Издание отмечает, что израильская сторона готова вернуть иерусалимские подворья, но не на бесплатной основе. Комплекс был построен во времена Российской империи для православных паломников. Никита Хрущев, незадолго до отставки, в 1964 году, продал за символическую цену подворье Израилю.

Планируется, что в начале 2020 года, президент России Владимир Путин нанесёт визит в Израиль, где поднимет вопрос о возвращении иерусалимских подворий России, отметило издание.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Конгрессмены США заявили о том, что страна намерена ослабить позиции России и Турции в районе Средиземного моря. Для этих целей американское правительство планирует наладить связи с Грецией, Кипром и Израилем.