Ставропольский охранник напал на подростка, заподозрив кражу

В Ставрополе охранник затолкал подростка в подсобное помещение и в грубой манере приказал тому вывернуть карманы, подозревая его в краже. Это происходило на глазах других посетителей магазина, а также его сотрудников. Видеозапись инцидента появилась в Сети.

Компания школьников зашла в сетевой магазин и долго по нему ходила, выбирая товары. Охранник предположил, что подростки прячут товары в карманах. В какой-то момент он схватил одного из тинейджеров и с силой затолкал в подсобное помещение, приказывая юноше достать всё из карманов.

Подросток отрицал свою вину, пытался заявить о своих правах и грозился, что вызовет полицию. Как только охранник понял, что молодые люди ничего не украли, он выдворил компанию из магазина.

Полиция Ставрополя заинтересовалась инцидентом, факт нападения на подростка зарегистрирован в региональном управлении МВД. Сейчас полиция опрашивает очевидцев, пытаясь узнать детали нападения.

Ранее сообщалось, что в Ярославле охранник поликлиники брызнул перцовым баллончиком в лицо 80-летней пенсионерки. Пожилая женщина пришла в медучреждение, чтобы получить рецепт на лекарства, а заодно отдохнуть и погреться. Инцидент произошёл вечером 29 декабря во взрослой поликлинике № 2 на улице Угличской.